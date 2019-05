Una colomba in volo lo salva dalla multa per eccesso di velocità

Driver and bird both exempted from a fine for over-speeding in the German town of Viersen. Yes, you read that right. https://t.co/WoLlK1DYGJ — DW News (@dwnews) 27 maggio 2019

Giovedì 30 Maggio 2019, 15:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un automobilista tedesco, della città di Viersen, ha evitato di ricevere una salata multa per eccesso di velocità grazie al volo di un uccello che ha impedito all'autovelox di registrare il suo volto.La polizia tedesca, infatti, ha deciso di non procedere e non inviare la multa al conducente della Renault Twingo perché il viso dell'uomo è stato coperto dal volo dell'uccello - apparentemente una colomba.L'immagine mostra il momento esatto in cui il volatile vola sulla Renault Twingo, coprendo il volto del guidatore. Nonostante non sia obbligatorio disporre di un'immagine identificabile dell'individuo al volante per eseguire una multa, ma l'assenza di essa può rappresentare delle difficoltà legali, la polizia ha deciso di non procedere, anche se l'autista viaggiava a 54 km/h in una zona dove il limite di velocità è di 30 km/h.In definitiva l'uomo ha risparmiato una multa di 105 euro.