Incastrati dentro le auto: ecco come la polizia spagnola ha trovato 4 immigrati

Un viaggio drammatico, dalalla Spagna. Quattro immigrati clandestini, tra questi anche una ragazzina di 15 anni, sono stati nascosti in auto diverse per eludere i controlli della polizia. Ma, nella dogana di, gli agenti hanno approfondito i controlli scoprendo il nascondiglio dove i giovani erano stati incastrati. Tra il motore e l'abitacolo, in doppi fondi creati appositamente, i ragazzi provenienti dalla regione subsahariana respiravano con difficoltà. La Guardia Civile ha provedduto a smontare le automobili e a portare in salvo i 4 clandestini.Due di loro si trovavano nella zona del cruscotto e un altro nella zona dei sedili posteriori. Una delle persone soccorse è una donna di 15 anni e le altre due sono uomini di 20 e 21 anni. Due i casi più preoccupanti: sintomi di asfissia e disorientamento con problemi alle aritcolazioni. Qualche ora dopo, dentro un camion, un altro ventenne è stato trovato sotto il veicolo. Anche lui incastrato per evitare di cadere durante la marcia del mezzo. I conducenti delle macchine intercettate, Mercedes, Renault e Chevrolet tutte immatricolate in Marocco, sono stati arrestati. Alcuni hanno la stessa età dei clandestini.