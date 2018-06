Immigrazione Usa, giudice federale ordina di riunire genitori e figli al confine

Mercoledì 27 Giugno 2018, 15:58 - Ultimo aggiornamento: 27-06-2018 15:58

NEW YORK - La svolta arriva per mano di un giudice federale della California: interrompere immediatamente la separazione delle famiglie al confine tra Stati Uniti e Messico e riunire quei genitori e quei figli divenuti oggetto della cosiddetta “tolleranza zero” firmata Donald Trump.Un provvedimento volto a tutelare, nello specifico, tutti i bambini al di sotto della soglia dei cinque anni che dovrebbero riabbracciare i propri cari entro 14 giorni. Soglia che sale invece a 30 giorni per i minori dai sei anni in su.Non solo. L’idea alla base dello stesso è che situazioni di questo tipo non si ripetano mai più.Nulla cambia, ovviamente, nell’atteggiamento della Casa Bianca nei confronti dello spinoso dossier immigrazione, da sempre cavallo di battaglia di un presidente la cui retorica oscilla testarda tra strilli più o meno scomposti e l’ennesima grande promessa da mantenere: quella del muro col Messico.Cambia, però, la necessità di proteggere fanciulli e vite che rischiano di essere segnate in modo indelebile, a maggior ragione nel perimetro dei confini della più grande democrazia occidentale che non può di certo permettersi che immagini come quelle viste nei giorni scorsi facciano il giro del mondo.Una situazione ben più antica, addirittura precedente all’era Obama, che tuttavia mai aveva raggiunto livelli di crisi del genere. Un dramma, insomma, da arginare in fretta.Il giudizio della corte federale viene dunque accolto come «un’enorme vittoria» dall’Unione Americana per le Libertà Civili, una ong che ha la sua sede principale a New York ma che opera su tutto il territorio a stelle e strisce sin dal lontano 1920.«Scorreranno lacrime di gioia nei centri di detenzione quando i diretti interessati saranno messi al corrente della storica decisione», afferma commosso il vicedirettore del progetto che cura i diritti degli immigrati.