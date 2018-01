Prende troppo Imodium, giovane madre muore a 23 anni stroncata da un infarto

Mercoledì 31 Gennaio 2018, 13:48 - Ultimo aggiornamento: 31-01-2018 14:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prende troppoe muore d'i. Una giovane madre, Brooklyn-Marie Barker, di Croxteth, Liverpool, è statadai paramedici e portata in ospedale, dopo aver assunto una quantità eccessiva di un medicinale contro la diarrea.Per 5 giorni la 23enne ha combattuto tra la vita e la morte, fino al decesso, avvenuto lo scorso ottobre. In questi giorni, come riporta il Daily Mail, sono stati divulgati i risultati dell'autopsia, che hanno mostrato che ad uccidere Brooklyn sarebbe stato in realtà il mix letale tra la dose eccessiva di Imodium e un medicinale che assumeva regolarmente contro l'epilessia. La donna in ospedale, già in condizioni critiche, avrebbe contratto la polmonite e un'infezione batterica che alla fine l’ha portata alla morte.Il medico ha però aggiunto: «Abbiamo riscontrato un livello molto alto di Loperamide più comunemente noto come Imodium. Non sappiamo perché l’abbia preso, ma Imodium è un farmaco simile alla morfina e ha effetti simili. Sta diventando una droga sempre più abusata. Alcuni individui che hanno abusato di eroina per hanno provato a liberarsene prendendo Imodium».La mamma accusò il fidanzato di averle dato eroina, ma di fatto non sono state trovate tracce di droga nel suo sangue. Presumibilmente, come hanno anche ipotizzato i medici, la dose eccessiva di Imodium, potrebbe essere stata assunto per trarne lo stesso effetto, con conseguenze drammatiche.