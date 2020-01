Impeachment, il NY Times ha la prova che può inguaiare Trump

È la settimana decisiva e il New York Times sgancia l’atomica su Senato e impeachment: c’è una deposizione scritta di John Bolton che può inguaiare Donald Trump.

Stando alle rivelazioni del quotidiano della Grande Mela, infatti, l’ex consigliere per la sicurezza nazionale avrebbe messo nero su bianco un manoscritto che spiegherebbe in maniera dettagliata la relazione pericolosa (criminale?) tra Ucraina, Biden e aiuti militari.

Per Bolton, in pratica, Trump avrebbe sì vincolato questi ultimi alle indagini che il governo di Kiev avrebbe dovuto scatenare attorno alla figura del figlio del suo rivale in orbita Casa Bianca 2020. Questo al fine di metterlo all’angolo prima ancora di cominciare la corsa a due. Ora, però, nell’angolo rischia di finirci lui.

Le conversazioni tra Bolton e Trump sembrano essere riportate in modo estremamente accurato e qualora il testo venisse elevato a prova dal Senato, assieme alla possibilità per lo stesso Bolton di depositare un’eventuale testimonianza, il presidente degli Stati Uniti d’America e il suo team di legali avrebbero davvero di che tremare.

Serve una maggioranza semplice, di 51 voti su 100.

I repubblicani sono 53.

È sufficiente che qualcuno vacilli per aprire un crepaccio dalle conseguenze inimmaginabili, in cui rischia di cadere l’arancione, trascinandosi dietro tutta la destra a stelle e strisce.

Per la condanna definitiva servirebbe invece una maggioranza dei due terzi, lontanissima, ma non più impossibile.

Il destino del Paese e addirittura il corso della Storia passano attraverso la crepa contro cui punta il dito il New York Times.

La parola alla difesa.

