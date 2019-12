Impeachment, la Camera Usa vota contro Trump ma il rischio per i dem è altissimo

Il “regalo” di Natale è arrivato con una settimana di anticipo: Donald John Trump è il terzo presidente degli Stati Uniti d’America a finire formalmente nella morsa dell’impeachment.

Nessuna sorpresa, tutto come da copione democratico, la Camera ha approvato la messa in stato d’accusa del 45esimo Commander in Chief.

Di sorprese, però, potrebbero essercene poi.

I capi d’imputazione sono gravissimi: abuso di potere e ostruzione dei lavori del Congresso.

Un “tiranno” che la sinistra a stelle e strisce ritiene di dover fermare a tutti i costi.

E così, in attesa di passare la parola al Senato che viceversa è in mano alla destra, ecco la mossa epocale: marchiare a fuoco il nome di Trump tra i cattivi della Storia. Infliggergli un’onta che, se non giudiziarie, possa avere delle pesanti conseguenze politiche.

Una necessità, secondo la speaker Nancy Pelosi e l’agguerrita pattuglia dem.

Un attacco all’America, secondo il diretto interessato e l’intera armata repubblicana, compatta al punto da risultare quasi ottusa.

A voler invece restare nel mezzo, e assai più probabilmente, un azzardo.

Un azzardo perché oggi l’opposizione gongola e crede di aver assestato il colpo del possibile ko.

Ma (ed è un doppio “ma” pesante) lo fa troppo presto, a un anno dal voto, e lo fa senza tenere conto del contraccolpo che arriverà proprio dal Senato, dove una pronuncia di condanna a maggioranza dei due terzi non è neanche lontanamente ipotizzabile.

Un rischio, insomma.

Che i democratici sembrano assumersi, più o meno consapevolmente, in assenza di alternative concrete.

Quella, ad esempio, di un candidato credibile.

Regalo di Natale, dunque e senza virgolette.

Il 2020 stabilirà per chi.



(«REMOVE!» - Nessun presidente è mai stato “rimosso” dalla Casa Bianca attraverso una procedura di impeachment. Non Andrew Johnson, nel lontano 1868, non Bill Clinton, nel 1998, entrambi assolti dal Senato. Né Richard Nixon che tuttavia, a séguito dello scandalo Watergate, si dimise nel 1973 proprio per evitare il processo)

