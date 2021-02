Impeachment, (secondo) processo a Trump: ecco le regole

C’è l’accordo tra democratici e repubblicani, si comincia.

La partita si gioca tra le mura di un Senato spaccato in due metà perfette. La posta in gioco è l’istigazione all’insurrezione, è la condanna politica dell’ormai ex presidente.

Le regole, finalmente, ci sono.

Ad annunciarle, il leader della maggioranza Chuck Schumer:

«L’impianto è assolutamente imparziale e consentirà al procedimento di raggiungere il suo duplice scopo: verità e credibilità».

Lo schema è semplice: 16 ore per l’accusa, 16 ore per la difesa e possibilità per entrambe le parti in causa di convocare dei testimoni. La cui eventuale ammissione, però, è soggetta a un voto ulteriore.

L’agenda slitta a mercoledì 10 febbraio perché nel corso della giornata di martedì si procede alla sola ratifica del delicato accordo.

Dopodiché via al caos, tra chi sogna di interdire per sempre Trump dai pubblici uffici e chi al contrario ancora sogna di vedere Trump nelle vesti del paladino che ritorna.

Per spedirlo nella soffitta della Storia, serve una maggioranza dei due terzi che appare come una chimera. Ma i dem sperano in un passo falso, in un qualche colpo di scena che inchiodi il tycoon sulla croce delle sue responsabilità legate allo scempio di Capitol Hill.

L’assalto al Congresso, le immagini imbarazzanti, addirittura i morti.

È stata tutta colpa di Trump?

Al Senato l’ardua sentenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA