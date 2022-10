Imprenditore coinvolto in un incidente con 6 vittime è indagato per tre crimini

Un uomo d'affari è stato fermato dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale che ha provocato la morte di sei persone appartenenti alla stessa famiglia.

Il sinistro è avvenuto a São João da Boa Vista, Brasile. L'imprenditore è stato incriminato per guida in stato di ebbrezza, omicidio colposo e trasporto illegale un'arma, secondo quanto riporta g1.

La polizia stradale ha trovato all'interno dell'auto che Pedro Dutra Neto, 36 anni, stava guidando, una bottiglia di vodka e una pistola con delle munizioni.

«Abbiamo verificato che - l'uomo - ha il CAC (il permesso di collezionista di armi, tiratore scelto e cacciatore), ma non stava andando al club di tiro, quindi si tratta di fatto di un trasporto irregolare di arma da fuoco», ha asserito il vice capo della polizia a EPTV.

L'uomo d'affari ha riferito in una dichiarazione che stava tornando da una riunione a São José do Rio Pardo quando è stato coinvolto nell'incidente a São João da Boa Vista. Secondo le indagini compiute fino ad ora, gli agenti di polizia stradale che hanno assistito all'incidente e quindi hanno chiesto di sottoporsi all'alcoltest, ma si è rifiutato.



L'avvocato dell'imprenditore, Alisson Garcia Gil, ha raccontato a g1 che Neto non beve alcol e che è scosso da quanto accaduto. «Ha detto che la famiglia è entrata velocemente in autostrada e si è immessa subito nella corsia, non c'è stato tempo per sterzare. Ora aspetteremo l'udienza», ha concluso.

Secondo le indagini, l'imprenditore è stato coinvolto in altri tre incidenti. Nel 2010 ha perso il controllo del veicolo ed è caduto in un burrone. Oltre a lui c'erano altre due persone in macchina, una delle quali è deceduta.

Nel 2015, l'uomo è rimasto coinvolto in un incidente con una vittima a São José do Rio Pardo. Nel 2019 è successo lo stesso a São João da Boa Vista.

L'auto delle vittime, è stata investita dal SUV sull'autostrada Dom Tomás Vaquero, che collega la città a Vargem Grande do Sul.

Il mezzo della famiglia è stato trascinato per circa 200 metri e poi ha preso fuoco. Secondo la Highway Patrol, cinque persone sono morte carbonizzate.

Una sesta vittima è stata soccorsa in gravissime condizioni al pronto soccorso di Santa Casa de São João da Boa Vista, ma non è sopravvissuta a causa delle gravi ferite riportate.

Secondo la Polizia, le vittime sono state identificate come: Ana Paula Lemes, 2 anni; Rafael Aparecido Ribeiro, 12 anni; Bruna Aparecida Veiga, 32 anni; Fábio Lemes Romualdo, 40 anni; Irene Leme, 60 anni e Jorge Batista Bovolenta, 68 anni.