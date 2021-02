Impressionante vulcano di ghiaccio di 14 metri emerge dalle pianure innevate del Kazakistan

Un impressionante vulcano di circa 14 metri si è delineato quando l'acqua termale, naturalmente confinata sotto le superfici ghiacciate, è entrata in contatto con le basse temperature della superficie, congelandola.

Questo straordinario fenomeno naturale che ha lasciato i più senza fiato, si è generato sulle pianure innevate della regione di Almaty in Kazakistan. L'enorme struttura cava, nel cui centro scorre l'acqua artesiana, è diventata un'attrazione per residenti e turisti che si recano sul posto per ammirarlo.

