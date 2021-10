In arrivo misteriosi pacchi Amazon mai richiesti, attenzione: si tratta di una truffa

Più di un milione di famiglie nel Regno Unito sono state oggetto di una truffa in cui i venditori esterni Amazon inviano pacchi non richiesti a diversi indirizzi.

La truffa, nota come brushing, prevede la spedizione di articoli normalmente molto economici che viene registrata come vendita di altri beni più costosi. Queste false vendite vengono utilizzate per rendere più popolari i prodotti di queste aziende di quanto non siano in realtà e quindi migliorare la classifica dei venditori esterni al portale, come spiega una ricerca dell'organizzazione per la protezione dei consumatori Which?.

Il gruppo ha intervistato 1.839 persone del Regno Unito e ha rivelato che il 4% ha indicato che un membro della propria famiglia ha ricevuto un pacco non richiesto. Degli intervistati che ne hanno ricevuto uno, il 63% ha dichiarato di averlo tenuto, il 28% lo ha buttato via e il 16% lo ha regalato.

Gli articoli ricevuti includono ciglia magnetiche, giocattoli per animali domestici e per bambini, siero per ciglia, custodie per iPhone, guanti medici e altri articoli economici spediti in voluminose confezioni.

Anche se la ricezione di questi prodotti sembra non costare nulla ai destinatari, ha sollevato dubbi su come i venditori abbiano trovato i dati personali dei destinatari.

Il direttore della politica e della difesa di Which?, Rocío Concha, ha affermato che i consumatori dovrebbero potersi fidare della popolarità e delle recensioni dei prodotti che acquistano, quindi «Amazon deve fare di più per indagare a fondo sui casi di brushing e reprimere i venditori che cercano di fuorviare i consumatori».

Da parte sua, Amazon ha affermato che il brushing è «orchestrato da cattivi attori che ottengono nomi e indirizzi da varie fonti esterne» che interessano tutti i mercati online.