Uomo filmato mentre apre confezioni di succo di frutta nel supermercato, li assaggia e li rimette sugli scaffali

Cuál será la opinión de Tiendas D1 y de las autoridades sobre éste personaje. Yo estoy con el ojo aguado, que indignación... pic.twitter.com/QgXvQQ3rHE — Juan Gonzalo Torres Osorio (@juangotango) July 12, 2020

In Colombia un uomo è stato filmato in un supermercato mentre apriva delle bottiglie di succo di frutta, le assaggiava e poi le riponeva. Lo stesso è già stato identificato, e presumibilmente verrà presentato un reclamo formale a suo carico per avviare un'azione legale. Intanto, il negozio ha chiuso per disinfettare i prodotti.

Su Twitter è comparso il video in cui l'uomo apre diverse bottiglie di succo, le assaggia e le rimette al loro posto. Questo comportamento ha causato profonda indignazione in Colombia, dove la crisi per la pandemia ha generato severe misure sanitarie per impedirne la diffusione.

Dopo che il video è diventato virale, la catena di supermercati D1 ha pubblicato sul suo sito la notizia che il negozio situato a Belén de Umbría, Risaralda, era stato momentaneamente chiuso con l'obiettivo di rivedere tutto l'inventario e disinfettare il locale.

Il sindaco della città, Jesús Antonio Bermúdez, ha dichiarato alla radio BLU che il responsabile è un ragazzo di 21 anni e che presto si agirà legalmente contro di lui.

Bermúdez ha aggiunto tuttavia che la data del video e le circostanze devono ancora essere determinate perché il giovane non indossava alcuna maschera, che è obbligatoria in questo momento in quel comune.



