L'ultimo scivolone del governo Sanchez: via libera al sindacato delle prostitute

Giovedì 30 Agosto 2018, 18:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MADRID - È l’ultimo clamoroso autogol messo a segno dal governo socialista e femminista spagnolo. Il ministero del Lavoro, migrazioni e previdenza sociale ha dato il via libera alla creazione di un sindacato sindacato di “lavoratrici sessuali” - con una risoluzione pubblicata sul Bollettino ufficiale dello Stato – il primo in Spagna, dove la prostituzione è illegale. Ed ha autorizzato la nascita dell’Organizacion de Trabajadoras Sexuales, con la sigla Otras, un sindacato di lucciole con sede a Barcellona. Salvo, poi, rettificare con un ennesimo dietrofront, quando ormai il provvedimento è in zona Cesarini e vigente “di pieno diritto”.«La mia stessa squadra mi ha messo un gol. Ne ero del tutto all’oscuro e non immaginate il disgusto che ho provato quando l’ho saputo», è stata costretta a riconoscere oggi la titolare del dicastero, Magdalena Valerio. «Non avrei mai dato il nulla osta. Non avalleremo un sindacato di un’attività illegale che viola i diritti delle donne. Non lo farà un governo socialista e femminista», ha aggiunto. La risoluzione, firmata lo scorso 31 luglio dalla direttrice generale del ministero, riconosce in sostanza che la prostituzione è un lavoro come altri, bisognoso di tutela sindacale. Una posizione che si scontra frontalmente con l’opinione quasi unanime del movimento femminista e con le politiche di uguaglianza promosse finora dall’esecutivo della rosa nel pugno. Che ha annunciato l’intenzione di impugnarla, già comunicata all’Avvocatura dello Stato, ma in teoria fuori tempo massimo legale, che scadeva ieri. Il sindacato, secondo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, «riunisce tutti i requisiti previsti dalla Legge organica di Libertà Sindacale e nel reale decreto sul deposito degli statuti delle organizzazione sindacali e imprenditoriali».Una gaffe che ha indotto lo stesso premier Sanchez, in visita ufficiale in America Latina, a esprimere il proprio malessere su Twitter: «La prostituzione è illegale in Spagna e questo governo non darà appoggio a nessuna organizzazione che si rifà a un’attività illecita. Questo è un governo femminista a favore dell’abolizione della prostituzione», ha cinguettato, citato dal quotidiano on line ’20 minutos’. Soltanto lo scorso 22 giugno, intervistato nella trasmissione El Hormiguero di massima audience tv, Sanchez aveva sostenuto: «La nostra posizione è molto chiara: bisogna perseguire i prosseneti e vietare la prostituzione. Le donne che vi si dedicano sono schiave sessuali e va perseguita. A partire da ciò, presunzione di innocenza e che lavori la magistratura». E appena l’11 marzo scorso, l’attuale vicepremier con delega alle politiche di Uguaglianza, Carmen Calvo, aveva ribadito sui social network: «La prostituzione non è il mestiere più antico del mondo, ma la schiavitù più antica e grande della storia», all’hashtag: PsoeAbolicionista.Sta di fatto che le critiche per le ‘abiure’ dell’esecutivo minoritario alle promesse fatte stanno avvelenando la luna di miele di Pedro il Bello con l’elettorato di sinistra. Le 5 rinunce – o voltafaccia rinfacciati dall’opposizione nei primi due mesi di governo – riguardano temi spinosi, come il cambio di politica dell’immigrazione delle ‘porte aperte’; la mancata riconversione della Valle de los Caidos, dove sono sepolte almeno 40mila vittime della dittatura franchista, in un luogo di “riconciliazione nazionale”; il cambio di opinione sulla difesa in Belgio del giudice istruttore del processo contro i dirigenti catalani detenuti, Pbnlo Llarena, citato in giudizio civile dall’ex presidente Puigdemont; la mancata pubblicazione delle liste dei ‘paperoni’ beneficiati dall’amnistia fiscale dell’ex governo di Mariano Rajoy; e la mancata deroga della riforma del lavoro del Pp, della quale saranno modificati solo aspetti puntuali.