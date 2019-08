Incendi in Amazzonia, l'allarme: «I bambini ora hanno difficoltà a respirare»

Sabato 31 Agosto 2019, 20:37 - Ultimo aggiornamento: 31-08-2019 21:32

Incendi in Amazzonia, i bambini hanno difficoltà a respirare e i villaggi vicini sono soffocati dal fumo. Per i residenti di Porto Velho, la capitale dello stato di Rondonia nell'Amazzonia brasiliana, svegliarsi con una nuvola di fumo sta diventando troppo familiare. Dall'inizio di agosto, i giorni di nebbia sono diventati la norma e gli ospedali registrano un aumento dei problemi respiratori.«Il fumo è normale in questa stagione, ma quest'anno è peggio», dice a The Independent un membro della scuola del Rio Branco, un istituto comunale della città. Lunedì scorso, anche l'aeroporto ha dovuto chiudere a causa della scarsa visibilità. Era la terza volta nell'ultimo mese.La fonte ha notato che solo in una mattina, tre bambini avevano già cercato cure mediche lamentandosi di problemi respiratori. La scuola ha fatto notizia dopo che due settimane fa studenti e insegnanti hanno organizzato una dimostrazione per sensibilizzare sul degrado della qualità dell'aria della città.