Incendio a distanza, come appiccarlo violando il termostato della caldaia: così gli hacker colpiscono la Russia

Qualcuno pensa alla reincarnazione di Nerone e lo immagina nei ranghi di Anonymous. Il ripetersi degli incendi divampati in Russia non trova spiegazione ed è legittimo non escludere lo zampino dei pirati informatici nell’innesco di certi incidenti. Se l’ipotesi può suonare come bizzarra, forse può valere la pena affrontare la questione prendendo spunto da due elementari considerazioni: come può scoppiare un incendio e cosa può fare un hacker.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

...