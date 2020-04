Florida, terrore in aeroporto: rogo impressionante: bruciate 3500 auto

Terrore in aeroporto, un rogo impressionante ha bruciato 3500 auto nuove o seminuove. E' successo a Fort Myers in Florida. Le auto erano utilizzate dalle compagnie di noleggio che operano allo scalo di Fort Myers non distante da Miami nella zona sud ovest della Florida. L'incendio si è sviluppato nell'area erbose dove i veicoli sono parcheggiati, in attesa di essere trasferiti nella zona di noleggio all'interno dei parcheggi dell'aeroporto.



Sul posto sono dovuto giungere decine di mezzi dei vigili del fuoco e anche un elicottero: il rogo era esteso qualche centinaio di metri. Altri 3500 veicoli sono stati danneggiati. Ci sono volute alcune ore per domare le fiamme altissime.

Ultimo aggiornamento: 16:04

