Nutella, incendio nella più grande fabbrica al mondo: produce 600mila barattoli all'anno

Un incendio è divampato in uno stabilimento Nutella in Francia, a Villers-Ecalle, a nordovest di Rouen. Si tratta della più grande fabbrica al mondo dedicata alla produzione della crema spalmabile Ferrero. L'incendio, secondo quanto riportano i media locali, è scoppiato intorno alle 5 del mattino vicino a una torrefazione.

LEGGI ANCHE Ferrero, duemila euro di bonus per ogni dipendente nell'anno del Covid

È stato necessario l'intervento di una ventina di pompieri, che in un'ora e mezza hanno spento le fiamme. Un centinaio di dipendenti sono stati evacuati, ma non si registra nessun morto o ferito. La produzione subirà un rallentamento, ma non ci sarà nessuna ricaduta sull'occupazione. La fabbrica Ferrero di Villers-Ecalle è considerata la più grande al mondo perché produce 600mila barattoli di Nutella all'anno, un quarto dell'intera produzione mondiale.

Ultimo aggiornamento: 21:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA