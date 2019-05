Incendio a Londra, oltre 100 vigili del fuoco impegnati a ​Tottenham: colonna di fumo visibile in tutta la capitale

Giovedì 23 Maggio 2019, 14:48 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2019 15:08

Oltre cento vigili del fuoco e quindici mezzi anti incendio di Londra sono impegnati da poco dopo mezzogiorno per affrontare un vasto incendio che ha distrutto un palazzo nella zona nord della città, a Garman Road nella zona di: un alta colonna di fumo nero è visibile in tutta la capitale.LEGGI ANCHE: A fuoco hotel di lusso nel centro di Londra Le fiamme sono divampate in uno stabile adibito a magazzino e nonostante l'allarme sia stato dato dato con rapidità non è stato ancora possibile spegnere l'incendio che ha causato anche l'evacuazione degli edifici vicini.