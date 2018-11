California devastata dagli incendi: si temono morti, evacuata Malibu, paradiso delle star

Venerdì 9 Novembre 2018, 18:04 - Ultimo aggiornamento: 09-11-2018 19:08

NEW YORK – «Ho acchiappato i bambini, preso i cani, il computer e siamo scappati». Testimonianze come queste sono comuni in California, uno Stato piagato da frequenti incendi, spesso fin dentro le zone abitate. Ma queste parole vengono dall’attrice Alyssa Milano. Le fiamme infatti non risparmiano neanche le zone più ricche e esclusive: la citta balneare di Malibu, resa famosa dagli attori di Hollywood e da numerosi film che l’avevano come background, ha ricevuto l‘ordine dei vigili del fuoco di evacuare. «La minaccia è imminente» hanno annunciato i vigili del fuoco. Le autorità non escludono morti. Lo riportano i media americani. Dalle aeree interessate dai roghi 157 mila persone sono state costrette ad evacuare.La comunità di case affacciate sulla bellissima spiaggia bianca del Pacifico, trentatre chilometri di sogno, punteggiati da ville bellissime, rischia di ridursi in cenere com’è appena successo a Paradise, a centinaia di chilometri di distanza verso il nord, o rischia di succedere a Thousand Oaks, l’altra cittadina minacciata da un fuoco. Thousand Oaks è anche la cittadina universitaria colpita dallo shock della sparatoria che ha lasciato 12 persone uccise in un bar, due giorni fa. Un incendio è arrivato a soli sette chilometri dal luogo del massacro, aggiungendo per gli abitanti la paura, al dolore e allo shock per la violenza subita.Al momento sono dunque tre gli incendi che vanno divorando migliaia di ettari di terra nello Stato californiano. Quello più a nord è a quasi 300 chilometri a est di San Francisco, e sta bruciando le estreme propaggini della Sierra Nevada, nella Sacramento Valley. Qui il fuoco ha distrutto migliaia di edifici della cittadina di Paradise, dove si narrano episodi di incredibile coraggio da parte dei vigili del fuoco, ma anche degli abitanti, che spesso sono riusciti a fuggire in extremis, lungo una stretta strada statale con il fuoco da entrambe le parti: «Il calore era terrificante, l’aria sembrava infuocata, ci siamo salvati per un pelo» ha raccontato un padre, dopo essere riuscito a mettere in salvo la moglie, i figli e anche il gatto. Non si sa cosa resti della cittadina di Paradise, 27 mila abitanti, fino a tre giorni fa serena località di villeggiatura per chi volesse avventurarsi nella Sierra Nevada.Le terrificanti immagini del fuoco di Paradise sono servite a spingere gli abitanti di Malibu a non indugiare. Nonostante la cittadina balneare si trovi a 760 chilometri a sud di Paradise, quelle lingue voraci che avanzavano a grande velocità spazzando via case, supermercati, scuole, migliaia di costruzioni in pochi minuti, hanno avuto un effetto immediato sulla popolazione di Malibu.Questa è la spiaggia dove hanno vissuto o vivono celebrità come Leonardo di Caprio, Angelina Jolie, Jack Nicholson, Halle Berry, Jennifer Aniston. ove sono stati girati film come Grease e Il Pianeta delle Scimmie. Il fuoco è arrivato dalle colline, spinto dal vento, il famoso “Santa Ana wind” che spira dal nordest verso la costa. Lo stesso vento ha dato forza al fuoco che si avvicina a Thousand Oaks, la cittadina del massacro. I vigili sono estremamente preoccupati: le previsioni del tempo parlano di atri giorni con il vento che spirerà sostenuto, spingendo il fuoco sempre avanti.