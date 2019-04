«Notre Dame, i nostri operai fumavano sulle impalcature»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 25 Aprile 2019, 08:30

PARIGI - Su Notre Dame gli operai hanno cominciato a stendere un telo bianco. Parte del coro è già coperta, ma ci vorranno ancora diversi giorni, forse addirittura qualche settimana perché la Cattedrale ritrovi un tetto.Il tempo stringe. A Parigi ha ricominciato a piovere e per Notre Dame l'acqua è oggi un nemico più pericoloso del fuoco che l'ha sventrata: infiltra la pietra, e rende la struttura ancora più fragile. Intanto l'inchiesta va avanti, e le cause dell'incendio che la sera del 15 aprile ha divorato parte della cattedrale sembrano sempre più legate a una serie di errori umani.Un incidente, sì, ma che l'incuria, l'inattenzione, il non rispetto delle regole, potrebbero aver trasformato nella tragedia che ha lasciato Parigi in lacrime, il mondo incredulo.