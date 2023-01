Foto di incidenti aerei e la scritta «vorrei che tutti noi morissimo» arriva sui cellulari dei passeggeri, panico a bordo della Pegasus Airlines. Volo bloccato

Il panico si è sparso in un batter d'occhio. Quando sui cellulari di diversi passeggeri sono arrivate in sequenza le immagini di incidenti aerei accompagnati dalla scritta «Vorrei che tutti noi morissimo», sul volo Pegasus Airlines diretto in Turchia dall'aeroporto Ben Gurion, in Israele, si è scatanato il putiferio. Tanto che la partenza è stata sospesa e i passeggeri fatti accomodare fuori. E sono scattati controlli.

Porta di emergenza si apre durante il decollo, panico sul volo della British Airways

Foto di incidenti aerei ai passeggeri, volo bloccato

Una foto tra quelle inviate ai telefonini era quella dell'aereo "ammarato" nel fiume Hudson, a New York, nel 2009. La foto era corredata da una scritta in arabo: «Vorrei che tutti noi morissimo» c'era per l'appunto scritto, come hanno mostrato le immagini diffuse dell'Autorità aeroportuale israeliana (IAA). Le foto erano state condivise sui dispositivi dei passeggeri il servizio AirDrop della Apple. Un sistema che consente di condividere i contenuti su dispositivi compatibili nelle vicinanze. L'aereo è partito dopo il controllo dei bagagli dei passeggeri.

CHI HA INVIATO LE FOTO

Ad inviarle sarebbe stata un passeggero che, come ha riferito un portavoce dell'autorità aeroportuale «insieme ai nove viaggiatori cui aveva inviato il messaggio sono stati portati via su richiesta della compagnia aerea e della polizia». In aeroporto sono stati interrogati. Il passeggero sospettato di avere inviato le immagini è stato trattenuto dalle autorità per altri accertamenti. A novembre, un altro volo Pegasus Air per la Turchia dallo stesso aeroporto israeliano era partito in ritardato dopo che alle persone a bordo era arrivato un video di minacce sul telefono.