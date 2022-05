Incidente aereo a Miami, Cessna si schianta contro un ponte: 6 feriti. Il video sui social

Un piccolo aereo si è schiantato a Miami, colpendo in pieno l'Haulover Inlet Bridge. Secondo le prime ricostruzioni, il velivolo avrebbe centrato il ponte mentre transitavano delle auto. Un suv è stato danneggiato. I soccorsi parlano di sei feriti: due di loro sono in gravi condizioni. Sui social stanno circolando le impressionanti immagini dell'incidente, con l'aereo totalmente distrutto sul ponte, avvolto dalle fiamme e una coltre di fumo.

Small plane crash at Haulover Bridge in Miami-Dade shuts down Collins Avenue at Bal Harbour, twenty fire rescue units on the scene where aircraft and minivan appear severely damaged pic.twitter.com/M092irLZ4y

— Because Miami (@BecauseMiami) May 14, 2022