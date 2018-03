«Dio esiste», e la madre si schianta in auto con i due figlioletti per provarlo

Lunedì 26 Marzo 2018, 12:37 - Ultimo aggiornamento: 26-03-2018 14:43

È successo in Gwinnet County, Georgia: Bakari Warren, madre di 25 anni, ha dichiarato alla polizia di essersi volontariamente schiantata con la macchina contro un palo per provare ai figli l'esistenza di Dio. I due piccoli, di cinque e sette anni, fortunatamente non sono rimasti feriti dall'incidente e, quando la polizia ha chiesto ad uno dei due se la madre avesse volontariamente portato l'auto a sbattere, il bambino ha risposto: «Sì perché ha svoltato. Aveva gli occhi chiusi e diceva: blah, blah, blah, io amo Dio. Lei non voleva facessimo un incidente, lei voleva sapessimo che Dio è reale».La polizia ha dichiarato che la Warren si è assicurata che i bambini avessero le cinture allacciate prima di svoltare bruscamente. La donna è stata ammanettata appena scesa dal veicolo ed è ora in stato di arresto, mentre i piccoli sono, per il momento, affidati ai nonni.«Sono stati molto fortunati. Sarebbe potuta andare peggio. Ci sarebbe potuto essere traffico a quell'ora, lei avrebbe potuto colpire il palo in un modo più violento, causando maggiori danni alla macchina», ha detto il Sergente Eric Butynski, della polizia di Norcross.