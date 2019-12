Incidente tra 6 veicoli in autostrada: 5 morti carbonizzati, tra cui una miss 19enne. «Tornava a casa per Natale»

Incidente tra sei veicoli, tre camion e tre auto, sull'autostrada BR-116 in Brasile. Terribile il bilancio: cinque persone sono morte carbonizzate e altre quattro sono rimaste ferite. E tra le vittime c'è Adrielle de Oliveira Gomes, la modella eletta miss Alagoas 2019 che sognava una carriera sulla passarella come la top model brasiliana Gisele Bündchen. La giovane modella studiava giornalismo e i genitori hanno dovuto attendere l'esame del Dna per avere la conferma che il corpo dilaniato e carbonizzato nello schianto fosse proprio quello di loro figlia.

Roma, muore a 20 anni sulla Braccianese: grave l'amica calciatrice della Lazio

Bimba di 5 anni si ammala dopo la festa di Natale e muore l'indomani tra le braccia dei genitori



Ultimo aggiornamento: 16:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell', l'auto su cui viaggiava la modella, nata a Satuba, nella regione metropolitana di Maceió, in, è stata centrata da un camion e il veicolo ha preso fuoco: le cinque persone a bordo, tra cui la giovane modella, sono morte carbonizzate. Nelle altre due auto coinvolte nello schianto si contano quattro feriti, tra cui uno in gravi condizioni.