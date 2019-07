Incidente choc al centro commerciale: donna perde una gamba intrappolata nelle scale mobili

#TuesdayMorning I saw a piece that this happened to a child a couple of weeks ago. That was in China too. Chinese shopper's leg is crushed and severed by a moving escalator https://t.co/jjrYKstB1w via @MailOnline — Diane Hendricks (@Hendricks_D) July 23, 2019

Mercoledì 24 Luglio 2019, 14:47

Una donna è rimasta intrappolata fino ai fianchi nell'ingranaggio di una scala mobile in un centro commerciale in Cina, perdendo l'uso di una gamba.Nonostante i soccorsi siano stati celeri nel liberarla, il meccanismo aveva già amputato l'arto sinistro della signora.Il tragico incidente, che è stato riportato da AsiaOne, si è verificato nella città di Harbin, capitale della provincia cinese di Heilongjiangl. Le immagini diffuse sui social network mostrano la donna, che ora è ricoverata in ospedale in condizioni stabili, intrappolata nel meccanismo dalla vita in giù.Secondo la versione della sua famiglia, la donna era sulla scala mobile quando improvvisamente i gradini di metallo hanno cominciato a cedere sotto i piedi della malcapitata, che non ha avuto tempo di spostarsi e mettersi in salvo. I familiari della donna sostengono, inoltre, che la scala mobile fino a quel momento aveva funzionato correttamente.Tuttavia, altri i testimoni hanno riferito che la donna per accedere alla scala mobile ha tolto un sigillo che ne impediva l'uso.Sembrerebbe, infatti, che il dispositivo avesse subito una riparazione recentemente e che fosse ancora in un periodo di prova. Al momento, comunque, sono in corso delle indagini per capire la dinamica dei fatti e appurare le responsabilità di quanto è avvenuto.