Incidente d'autobus a Panama: ​almeno 39 i morti

Almeno 39 persone sono morte a Panama quando un autobus che trasportava migranti diretto negli Stati Uniti, si è schiantato, secondo quanto ha riportato la stampa locale, citando le autorità panamensi. L'incidente, che ha provocato 28 feriti, è avvenuto a Gualaca, nella provincia di Chiriqui, a circa 400 chilometri a ovest della capitale. A bordo del bus c'erano 66 persone, compreso l'autista e l'assistente.

I migranti «venivano trasportati da Darien - una giungla al confine con la Colombia - a un ostello», ha raccontato il presidente panamense Laurentino Cortizo.





«Questa notizia è deplorevole per Panama e la regione. Il governo porge le condoglianze ai parenti di coloro che sono morti nell'incidente e ribadisce il suo impegno a continuare a fornire aiuti umanitari e condizioni dignitose ai migranti», ha aggiunto il capo dello Stato, in un messaggio diffuso sul social network Twitter.Il gruppo era diretto in Costa Rica, su un autobus noleggiato dal governo di Panama, e da lì sarebbero dovuti arrivare negli Stati Uniti.

Le prime informazioni parlano di 39 morti e di 28 feriti che sono in cura «in vari ospedali e centri sanitari», come affermano i servizi di migrazione panamensi.

Il veicolo si è schiantato molto vicino all'ostello, dopo aver percorso quasi 700 chilometri in quasi 14 ore.