LEGGI ANCHE

Stava tentando di passare dai sedili anteriori a quelli posteriori, ma forse per un appoggio sbagliato si è aperta la portiera. Una donna di 28 anni è morta cadendo fuori dall'auto in corsa sull' autostrada all'altezza di Windach, in, mentre cercava di passare al sedile posteriore per accudire il suo neonato di pochi mesi. Lo ha riferito questa notte la polizia alla Dpa.Mentre il marito era alla guida, la portiera scorrevole dell'auto si è aperta e la donna è caduta fuori. L'esatta dinamica dell'incidente è ancora in corso di indagine, riferiscono le autorità. Non è chiaro se la portiera fosse già socchiusa o si sia aperta per errore. L'uomo ha fermato l'auto subito dopo ma la donna era già morta.