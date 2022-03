Incidente mortale, bus dell'università si scontra con un pick-up e prende fuoco: 9 morti negli Usa

Almeno nove persone, tra cui sei studenti, sono rimaste uccise in un incidente mortale tra un pick-up e un furgone che trasportava i membri delle squadre di golf maschili e femminili dell'Università del Southwest, negli Stati Uniti.

I ragazzi tornavano al Campus dopo la partita di golf

Secondo quanto affermato dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Texas l'incidente è avvenuto intorno alle 20:17 di martedì appena fuori Andrews, in Texas. I ragazzi a bordo del furgoncino universitario erano membri delle squadre di golf maschili e femminili dell'Università e stavano tornando al loro campus del New Mexico dopo una competizione

Lo scontro frontale, poi le fiamme

Un pickup Dodge 2500 stava viaggiando in direzione sud sull'FM 1788, mentre nel senso di marcia opposto viaggiava un furgone Ford Transit registrato presso l'Università del sud-ovest di Hobbs. «Per ragioni sconosciute, il pickup Dodge è entrato nella corsia in direzione nord e ha colpito frontalmente il furgone passeggeri Ford» ha spiegato Steven Blanco, sergente della DPS. Nell'impatto entrambi i veicoli hanno preso fuoco e sono bruciati". Sei studenti e un membro della facoltà a bordo del furgone dell'università sono stati uccisi e sono morti anche l'autista e un passeggero del furgone.

«La comunità del campus USW è scioccata e rattristata, piangiamo la perdita dei membri della nostra famiglia universitaria» si legge in una dichiarazione dell'università con sede a Hobbs, nel New Mexico.

Attualmente sono ancora in corso le indagini sull'incidente. Dalle prime evidenze risulta che il furgoncino universitario trasportava 9 passeggeri, di cui 7 sono rimasti uccisi nello scontro. «Due dei passeggeri sono in condizioni critiche sottoposte a cure mediche a Lubbock, in Texas» si legge nella nota. Il tempo nella zona martedì sera era sereno senza nebbia, ha detto il meteorologo della CNN Chad Myers. Non c'erano temperature gelide e il vento era leggero a circa 5-8 mph.