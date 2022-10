Victor Steeman morto per un incidente in pista: dopo due giorni un infarto stronca sua madre Flora

La morte di Victor Steeman ha sconvolto il mondo del motorsport. Il pilota 22enne della Kawasaki, nella categoria Supersport 300, è deceduto dopo l'incidente in pista a Portimao. Un dolore troppo grande per la sua famiglia, in particolar modo per la mamma Flora van Limbeek, 59 anni, stroncata da un infarto due giorni dopo.

Steeman, una famiglia distrutta

La donna non ha probabilmente retto il dolore per la scomparsa del figlio ed è venuta a mancare dopo un malore. È stata ritrovata senza vita nella sua casa di Lathum. Suo figlio Victor era morto ad appena 22 anni due giorni prima, mentre rincorreva il sogno di diventare un pilota di moto affermato. Dopo l'incidente in pista le sue condizioni erano parse subito disperate. Trasportato nell'ospedale di Faro, è deceduto dopo tre giorni di agonia.

La carriera sembrava portarlo verso il successo (nella categoria aveva ottenuto già 4 vittorie), ma il terribile incidente avvenuto in Portogallo ha stroncato il suo sogno. Un anno fa lo stesso atroce destino era toccato a Dean Berta Vinales, cugino del più famoso Maverick Vinales, pilota Aprilia in MotoGP.