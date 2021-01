Gran Bretagna, studentessa travolta da un trattore dopo un incidente stradale. È in gravi condizioni

Sembrava un banale incidente stradale, ma quello di Lucie Maguire si è trasformato in un vero dramma. Ora è in condizioni sono «critiche». La ragazza, una studentessa universitaria e assistente in un asilo, è stata infatti investita da un trattore mentre era in macchina con sua madre. Il fatto è accaduto a Loftus nel North Yorkshire, in Inghilterra, dove la ragazza vive con la sua famiglia. La storia sta emergendo grazie ai media locali, che raccontano di un incidente avvenuto sul ciglio della strada, in una località tra Ripley e Bishop Thornton.

APPROFONDIMENTI ROMA Roma, ciclista investito da un autobus MONDO Germania, investe folla a Treviri: sale a 5 il bilancio delle vittime PAY Muore nell'incidente a pochi passi da casa per evitare un cane

Lì, sembra che il fuoristrada guidato dalla madre di Lucie abbia improvvisamente avuto un guasto, riempiendosi in poco tempo di fumo. In quel momento, racconta Chloe-Mae Maguire, la sorella Lucie è stata investita «mentre cercava di salvare sua madre da un'auto piena di fumo». Al momento le condizioni della ragazza sono «critiche»: ricoverata in coma, Lucie Maguire ha infatti subito dei danni permanenti per cui resterà in sedia a rotelle per tutta la vita. La ragazza ha avuto anche dei problemi di salute mentale, motivo per cui la sua famiglia e gli amici hanno aperto una pagina di crowdfunding.

Inghilterra, Cason muore improvvisamente a 12 anni il giorno di Natale: forse uno choc anafilattico

Un impatto violento a cui il conducente non ha neanche prestato attenzione: infatti, la polizia locale in una nota ha dichiarato che il trattore «non si è fermato inizialmente sulla scena». Avvisata da chi era sul posto, la polizia ha immediatamente rintracciato il mezzo e ha interrogato il conducente ricostruendo l'intera vicenda. L'uomo è stato poi rilasciato, ma le indagini della polizia proseguono. L'incidente ha lasciato Lucie con il bacino frantumato e con alcuni organi danneggiati, mentre le è stata completamente amputata la gamba destra: resterà in sedia a rotelle.

Inghilterra, muore a quattordici anni travolta da un'auto mentre andava a scuola. Il conducente non si è fermato al semaforo

E non è tutto: la ragazza ha infatti bisogno di una sacca per la colostomia per l'intestino e la vescica, dovrà affrontare più interventi chirurgici. Inoltre, la ragazza soffre di diabete e questo incidente potrebbe aggravare in modo serio le sue patologie. Come ha scritto la sorella su Facebook: «Lucie ha sempre più zuccheri nel sangue ogni giorno e lei non lo può mangiare. Soffre degli effetti collaterali dei farmaci e fino ad ora ha davvero lottato tanto».

Ultimo aggiornamento: 19:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA