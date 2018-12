Incinta di otto mesi, la vicina-mostro le taglia la pancia e le ruba il bambino. Morta 22enne

Domenica 9 Dicembre 2018, 14:09 - Ultimo aggiornamento: 09-12-2018 15:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una ragazza 22enne incinta di otto mesi è morta dopo che la vicina le avrebbeLa giovane vittima era un'infermiera, sempre pronta ad aiutare gli altri. Anche in quell'occasione, la ragazza aveva accettato di aiutare l'inquilina del piano di sopra a cucire un vestito. Poi la tragedia.È accaduto nel Nord Dakota, negli Usa. Come riporta il Mirror , Savannah Greywind, questo il nome della giovane vittima, era salita al piano di sopra per aiutare la vicina Brooke Crews, 36 anni, a cucire un vestito. Brooke le aveva perfino offerto dei soldi per il disturbo. Savannah non vedeva l'ora di diventare mamma, mancava appena un mese al grande giorno. Anche Brooke avrebbe voluto cullare tra le braccia un suo bambino. Avrebbe perfino fatto crede al suo compagno, William Hoehn, 32 anni, di essere. Ma stringendo il tempo e non riuscendo a rimanere incinta, la vicina-mostro avrebbe ideato il piano malefico.Avrebbe dunque attirato a casa sua Savannah con una scusa. Poi avrebbe iniziato una pretestuosa lite, spigendo la giovane mamma a terra. Savannah avrebbe perso i sensi e a quel punto,Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la 22enne sarebbe stata ancora in vita quando le è stato strappato il bimbo dal grembo. La diabolica vicina però non avrebbe chiamato i soccorsi eNon vedendo tornare Savannah, il marito Ashton Matheny, 21 anni, ha lanciato l'allarme. E in poco tempo gli inquirenti sono arrivati a Brooke che alla fine avrebbe confessato. Papà Ashton, affranto per la perdita di Savannah, ha chiamato il bambino, il nome che aveva scelto insieme alla giovane moglie.