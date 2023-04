Incoronazione di re Carlo, Winnie the Pooh tra gli invitati (al concerto esclusivo): il legame speciale dell'orsetto con la Royal Family

Tutto è pronto a Londra per l'incoronazione di Re Carlo, il prossimo sabato 6 maggio a Westminster, e della moglie Camilla. Gli occhi del mondo saranno puntati sulla City dovo si svolgerà l'evento: l'ultima volta che si è svolta una cerimonia del genere era il 1953, quando sul trono salì la Regina Elisabetta, morta lo scorso 8 settembre. Davanti a una selezionatissima platea di 2000 invitati, il prossimo sovrano del Regno Unito e la moglie saranno incoronati Re e regina. L'elenco degli invitati è veramente esclusivo e ora dopo ora emergono nuovi dettagli. Le ultime star che sembrano confermate per il party esclusivo, che si svolgerà a Windsor il 7 maggio, quindi il giorno dopo la cerimonia, sono la star Tom Cruise, la leggenda televisiva Dame Joan Collins e il cantante gallese Sir Tom Jones. E molti altri. Ma tra loro, un nome della lista salta subito all'occhio: Winnie the Pooh. Ebbene sì, il celebre orsetto della Disney con maglia a maniche corte rossa sarà invitato al concerto post incoronazione di Re Carlo.

Incoronazione re Carlo: Tom Cruise, Winnie the Pooh e Nicole Scherzinger al concerto esclusivo. Ecco tutti gli invitati

Winnie the Pooh all'Incoronazione di Re Carlo

Ma perché Winnie the Pooh è nella lista super esclusiva degli invitati? Non tutti sanno che la regina Elisabetta, mamma di Carlo, era una grande appassionata dei libri del creatore di Winnie, Alan Alexander Milne, li leggeva fin da piccola. Un'“amicizia” quella tra l'orsetto e la regina che non è mai stata nascosta.

Winnie the Pooh e l'amicizia speciale con la Regina Elisabetta

Entrambi nati nel 1926, lei ad aprile lui a ottobre, sono state tante le occasioni in cui i due hanno addirittura festeggiato insieme il loro compleanno. Nel 2016, ad esempio, era stato pubblicato un libro “Winnie the Pooh and the Royal Birthday” nel quale la Regina e Winnie si incontravano per il suo 90° compleanno. E pare che la monarca ricevette in regalo un set di porcellana di Christopher Robin, con immagini dipinte dell’orsetto e dei suoi amici.

Gli auguri regali

Per i 95 anni della sovrana invece Winnie omaggiò la sua amica speciale con un tenerissimo dono. La Disney, per festeggiare i 95 anni di The Queen, infatti ha rilasciato un’animazione di 45 secondi in cui si vede il tenero orsetto andare al Castello di Windsor insieme ai suoi amici Christopher Robin, Pimpi, Tigro e Ih-Ohe per consegnare un regalo speciale a Sua Maestà: un enorme vaso di miele legato a 95 palloncini, proprio come gli anni di Elisabetta. A disegnare il capolavoro, fù l’artista Kim Raymond.

Rest in peace, Your Majesty 🖤 pic.twitter.com/nIxjQM2UbR — Disney+ UK (@DisneyPlusUK) September 8, 2022

E anche alla morte della regina, avvenuta l'8 settembre scorso, Winnie the Pooh era “presente”. In quell'occasione la Disney pubblicò una vignetta in cui c'è raffigurato l'orsetto che legge degli appunti alla regina vestita di rosso. «Rest in peace, Your Majesty».