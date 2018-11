Bambina indiana di quattro anni stuprata in ospedale da 5 uomini

Evento choc in India accaduto nel reparto di terapia intensiva di un ospedale nell'Uttar Pradesh, regione a nord dell'India. Una bambina di quattro anni è stata stuprata 5 uomini. Non è un racconto dell'orrore, ma quanto realmente accaduto. La piccola era stata ricoverata per il morso di un serpente. Alla nonna ha raccontato che a farle del male è stato un inserviente dell'ospedale insieme ad altri 4 uomini mentre era sola nella stanza. La polizia ha preso in custodia un uomo e sta dando la caccia agli altri.

Domenica 4 Novembre 2018, 15:56 - Ultimo aggiornamento: 04-11-2018 18:01

