India, bimba di 2 anni uccisa e gettata in una discarica per un debito

La brutalità del crimine ha lasciato gli indiani scossi e un hashtag con il nome della bambina è diventato il trend topic sui social media, portando il caso sotto i riflettori nazionali. «Il brutale omicidio ad Aligarh è un ennesimo crimine disumano e inenarrabile nei confronti di un bambino innocente, non riesco nemmeno a immaginare il dolore che i suoi genitori devono provare. Cosa ci è successo?», ha dichiarato su Twitter Priyanka Gandhi, leader del Partito del Congresso. L'attore Abhishek Bachchan ha detto di essere «disgustato e arrabbiato». «Come può qualcuno pensare di fare una cosa del genere? Senza parole ...» ha twittato.

The brutal murder in Aligarh is yet another inhuman, unspeakable crime against an innocent child. I cannot even begin to imagine the pain her parents must feel. What has become of us?