India, la Banca centrale stanzia 6,7 miliardi per vaccini e sanità. Ma l'emergenza continua

Non c'è freno alla pandemia in India. Un argine proverà a metterlo la Banca centrale indiana, che nelle scorse ore ha sbloccato 6,7 miliardi di dollari a favore dei produttori di vaccini contro il Covid e per gli ospedali e le imprese del settore sanitario. I fondi previsti dal piano saranno erogati come prestiti a basso costo fino al 31 marzo 2022. L'obiettivo è far fronte alla devastante seconda ondata di coronavirus nel Paese. Ad annunciare il progetto è stato il governatore dell'Istituto Shaktikanta Das, che ha promesso inoltre che saranno attuato misure «non convenzionali» se la crisi coronavirus dovesse peggiorare.

«La velocità devastante con cui il virus colpisce diverse regioni del Paese deve essere accompagnata da azioni rapide e di ampio respiro», ha detto. Con gli ospedali che lamentano gravi carenze di ossigeno, letti e vaccini, le nuove misure mirano a migliorare l'accesso all'assistenza sanitaria. Per le banche sarà più facole concedere prestiti a basso costo agli ospedali, ai produttori di ossigeno e persino ai pazienti. «L'obiettivo immediato è preservare la vita umana e ripristinare i mezzi di sussistenza in tutti i modi possibili», ha aggiunto Das.

I DATI - Intanto l'India ha registrato l'ennesimo record negativo nell'emergenza coronavirus: 3.780 persone sono infatti morte nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dal ministero della Sanità citati dal Guardian. I nuovi casi di Covid-19 sono 382.000. Nonostante le pressione dell'opposizione, il premier Narendra Modi continua a rifiutarsi di imporre un lockdown nazionale duro per timore delle ripercussioni sull'economia.