India, crolla palazzo residenziale: in 70 sotto le macerie. È il quarto disastro in un mese

Almeno 15 persone sono rimaste ferite e circa 70 potrebbero essere rimaste sotto le macerie dopo il crollo di un palazzo residenziale nella città di Mahad, nell'ovest dell' India. Lo riferisce la tv indiana Ndtv. L'edificio di 5 piani ospita 45 appartamenti, precisa la tv indiana. Tre squadre di soccorso del National Disaster Response Force sono state inviate sul posto, nel distretto di Raigad, a circa 5 ore di macchina da Mumbai.

E' il quarto palazzo che crolla in India in meno di 40 giorni. Due persone hanno perso la vita seppellite dal crollo di un vecchio palazzo a Mumbai, causato dalle forti piogge che a metà luglio si sono abbattute sulla capitale finanziaria indiana senza lasciare tregua. Quindici persone sono state tratte in salvo: rappresentanti del dipartimento locale affermano che la costruzione era pericolante e che era stata evacuata da settimane, ma i residenti delle costruzioni vicine temono che ci potranno essere altre vittime. Nello stesso giorno un palazzo di cinque piani si è afflosciato su se stesso, in un quartiere diverso, senza tuttavia causare vittime. Il giorno prima una porzione di un condominio è crollata, lasciando feriti lcuni residenti.

Ultimo aggiornamento: 17:35

