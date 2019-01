India, la prima volta delle donne nel tempio induista: momento storico per la parità di genere

The biggest women revolution ever in the history of India will soon begin in Kerala.



Mercoledì 2 Gennaio 2019, 12:41 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2019 12:46

Due donne sono entrate per la prima volta in uno dei templi più importanti per la religione induista nel Sud dell'India, in seguito alla decisione della Corte Suprema che aveva revocato il divieto di ingresso per le donne di età compresa tra 10 e 50 anni. Come ha fatto sapere Afp, ancora prima dell'alba Kanaka Durga e Bindu Ammini, coperte da tuniche nere e testa bassa, sono entrate nel tempio di Sabarimala, nello Stato del Kerala, scortate dalla polizia. Un passo storico per la parità di genere in India che sembra destinato a provocare altre dimostrazioni popolari e una dura reazione da parte degli induisti più conservatori. Kanaka Durga e Bindu Ammini, di 39 e 40 anni, devote della divinità Ayyppa, sono arrivate al tempio nelle prime ore del mattino e hanno avuto l'appoggio del leader locale del Kerala Pinarayi Vijayan. Una delle due ha dichiarato ai giornalisti di essere entrata insieme all'altra attraverso l'ingresso riservato al personale e dunque non salendo i 18 gradini santi del tempio.Il 18 settembre scorso la Corte Suprema aveva definito illegale il divieto di ingresso al tempio di Sabarimala per le donne con il ciclo mestruale, provocando la rabbia degli induisti più intransigenti. Dal giorno della decisione della corte molti induisti conservatori favorevoli al bando hanno impedito alle donne di fare ingresso al tempio visitato da milioni di pellegrini ogni anno, causando le proteste e l'intervento della polizia. Per esprimere sostegno alla decisione della corte il primo gennaio decine di migliaia di manifestanti hanno formato una catena umana lunga 620 chilometri che è stata chiamata il «Muro delle donne». L'iniziativa è stata appoggiata da governo locale di sinistra dello Stato del Kerala ma, secondo i media, alcune attiviste sarebbero state aggredite da esponenti di destra. Kavita Das, una delle manifestanti, ha detto alla BBC: «Questo è un modo per dimostrare la potenza delle donne e quanto possano aiutarsi l'una con l'altra. Credo che nessuna tradizione e nessun altro tipo di aretratezza riesca fermare le donne. Chi vuole pregare deve avere il diritto di farlo».Dopo l'ingresso delle due donne, il sacerdote ha ordinato che il tempio fosse chiuso e che venisse effettuato il rituale di purificazione, per via della credenza secondo cui le donne con il ciclo mestruale sono da considerarsi impure. Un'ora dopo il tempio sarebbe stato riaperto. Il premier indiano Naredra Modi, nazionalista indù, che aveva già contestato la decisione della Corte Suprema, ha affermato che ci sono templi «dove gli uomini non sono ammessi». Il suo partito Bharatiya Janata Party, BJP, considera la revoca del bando alle donne un attacco ai valori induisti. La questione religiosa sarà uno dei temi su cui si fronteggeranno i partiti in India alle prossime elezioni generali previste entro maggio.