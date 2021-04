India, oltre tremila morti in 24 ore: le vittime sono oltre 200mila

India, un nuovo triste record di morti per Covid registrato nelle ultime 24 ore: sono oltre tremila. Nel Paese si contano ormai 18 milioni di positivi. Le vittime per il Covid in India hanno superato le 200 mila con il primato di oltre 3.000 morti in un giorno. Stando ai dati ufficiali del ministero della Salute i decessi nel Paese a causa della pandemia sono 201.187, ma secondo molti esperti i numeri sarebbero molto più alti. I positivi in India sono 18 milioni, 360 mila nelle ultime 24 ore. Solo nel mese di aprile il numero di nuovi casi ha raggiunto i sei milioni.

