India, botte a musulmani sorpresi con carne di mucca: un morto e un ferito grave

Gli abitanti di un villaggio dello Stato indiano di Madhya Pradesh hanno severamente percosso due giovani che erano in possesso di carne macellata, sospettando che fosse di mucca e a seguito delle lesioni subite uno dei due è morto e il secondo è ricoverato in condizioni serie. Lo scrive l'agenzia di stampa Ians precisando che quattro dei responsabili del pestaggio sono stati fermati dalla polizia. L'incidente è avvenuto venerdì ad Amgaar, nel distretto di Satna, ha riferito un portavoce del commissariato, quando residenti hanno individuato i due giovani, identificati come Siraj e Shakeel, che erano in possesso di un quantitativo di carne, e li hanno accusati di aver macellato una mucca, bovino sacro per la religione indù.



L'incidente, ha spiegato l'ispettore Rajendra Pathak, ha attratto sul luogo numerosi abitanti che hanno percosso con energia i ragazzi. L'intervento degli agenti li ha salvati dal linciaggio, ma Siraj è morto poco dopo il ricovero in un ospedale locale, mentre Shakeel è stato trasferito in un centro medico di alta complessità che sta cercando di salvargli la vita. L'ufficiale di polizia ha detto che non vi è certezza che la carne sequestrata fosse di mucca e che un responso verrà da un laboratorio specializzato di Hyderabad. Da quando nel 2014 in India è al governo il primo ministro Narendra Modi (centro-destra), la componente religiosa indù ha alzato la voce in difesa delle mucche e spesso si sono verificati incidenti promossi da 'vigilantes' che hanno causato morti e feriti, soprattutto nella comunità musulmana.

Lunedì 21 Maggio 2018, 00:52 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2018 06:22

