India: a 16 anni aspetta il trapianto del rene, ma non si trovano donatori perché è donna

Giovedì 1 Agosto 2019, 15:51

In India l'adolescente Kanchan Kumari, del villaggio di Avgil, nello stato del Bihar, ha bisogno di un trapianto dei rene per sopravvivere, dato che i medici hanno confermato che i suoi hanno smesso di funzionare.La ragazza di 16 anni e la più grande di cinque fratelli. Alcuni mesi fa, si è ammalata gravemente ed è stata ricoverata in diversi ospedali prima che i suoi genitori decidessero di riportarla nella sua città natale perché non hanno abbastanza mezzi per finanziare le sue cure. Inoltre, i suoi genitori hanno detto di non essere disposti a donare i loro reni alla figlia, né cercheranno altri donatori.«Chi le donerà i reni? È una ragazza», ha risposto il padre dell'adolescente, Ramashray Yadav, alle domande di un giornalista locale.Il nonno della giovane ha anche escluso la possibilità che Ramashray doni un organo a sua figlia, sostenendo che il genitore è l'unico supporto della famiglia e non potrebbe lavorare con un solo rene.Oltre alle difficoltà nel trovare un donatore, il costo dell'operazione è di oltre 7.000, quasi 6.500 euro, un importo che la famiglia di Kumari non può permettersi. Inoltre, i medici non danno alcuna garanzia che l'adolescente sopravviverà all'intervento.