India, politico si spara un colpo alla testa per dimostrare il suo amore al padre della ragazza

Giovedì 5 Luglio 2018, 17:47 - Ultimo aggiornamento: 05-07-2018 17:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Tutti gli innamorati danno il cuore, ma io darò la vita», lo ha scritto in un post pubblicato su Facebook, Atul LokhandeTodos, 30 anni, leader dell'ala giovanile del Partito Popolare Indiano, che ora versa in condizioni critiche.Come informa la NDTV, citando la Polizia locale, il giovane innamorato aveva incontrato il padre della ragazza e una volta uscito dalla casa della sua amata si è esploso un colpo alla tempia.Dopo il gesto disperato, il ragazzo è stato portato d'urgenza all'ospedale più vicino, e la polizia ha confermato che Lokhande ha preso questa decisione perché voleva sposare la fidanzata di 27 anni.In un post precedente pubblicato su Facebook, Atul Lokhande aveva rivelato che il padre della ragazza gli aveva chiesto di incontarlo nella sua abitazione e di dimostrargli il suo amore per la figlia suicidandosi. Solo se fosse sopravvissuto l'uomo avrebbe acconsentito alle nozze.