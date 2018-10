India, acquista sistemi di difesa aerea dalla Russia

Venerdì 5 Ottobre 2018, 12:46 - Ultimo aggiornamento: 05-10-2018 13:05

L'India sceglie la Russia per rafforzare il proprio esercito. Il paese asiatico ha acquistato sistemi di difesa aerea S-400 dalla Russia per 5,2 miliardi di dollari.L'accordo è stato firmato durante la visita a Nuova Delhi del presidente russo Vladimir Putin. Ed è stato annunciato in una dichiarazione congiunta tra i due paesi.«Le parti hanno accolto con favore la conclusione del contratto per la fornitura del sistema missilistico terra-aria a lungo raggio S-400 in India», si legge nella nota.