Salvato dopo otto ore un bambino di tre anni caduto in un pozzo profondo 54 metri

Un bambino di tre anni e mezzo caduto in un pozzo profondo 54 metri mentre giocava vicino nel villaggio indiano di Dhariyai, nello stato settentrionale dell'Uttar Pradesh, è stato salvato in un operazione di salvataggio durata otto ore, secondo quanto riportano i media locali.

Secondo quanto riferito, il minorenne, di nome Shiva, è caduto intorno alle 7:30 del mattino nel pozzo che suo padre aveva scavato in un appezzamento di terreno della famiglia per irrigare i campi, rimanendo intrappolato a circa 30 metri di profondità. Per salvarlo è stato necessario chiedere aiuto ai Corpi di Soccorso.

Durante l'operazione, alla quale hanno partecipato oltre 90 uomini della National Disaster Response Force, dell'Esercito, della Polizia Civile e delle autorità locali, i soccorritori hanno introdotto un tubo attraverso il quale hanno fornito ossigeno al minore, oltre a due telecamere per monitorare le manovre di soccorso.



Dopo poco più di otto ore di sforzi, i soccorritori sono finalmente riusciti a far uscire il bambino in sicurezza dopo aver introdotto una corda, con la quale sono riusciti a trattenerlo per un braccio e a portarlo in superficie.

Dopo il salvataggio, Shiva è stato posto sotto osservazione medica anche se non ha riportato gravi lesioni. «Sono molto fortunato a rivedere mio figlio. Ringrazio tutti coloro che hanno fatto qualsiasi sforzo per salvarlo», ha dichiarato alla stampa locale Chhotelal, il padre del piccolo.