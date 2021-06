India, tempesta di fulmini uccide 27 persone durante la stagione dei monsoni

In India una tempesta di fulmini ha ucciso 27 persone che lavoravano nei campi nello stato indiano del Bengala Occidentale. Feriti anche 8 passeggeri di un partito da Mumbai e rimasto intrappolato al centro di una grave turbolenza, poco prima dell'atterraggio a Calcutta. Lo ha comunicato Javed Ahmed Khan, responsabile della gestione delle emergenze e dei disastrinaturali del West Bengala. Le tempeste di fulmini sono frequenti nell'area sud orientale dell'India nella stagione dei monsoni, da giugno a settembre, ma sono diffuse comunque in tutto il Paese. Secondo i più recenti dati disponibili del National Crime Record Bureau, nel 2019 sono stati quasi 3.000 gli indiani morti fulminati.

My thoughts are with all those who lost their near and dear ones due to lightning in parts of West Bengal. May the injured recover at the earliest.

— Narendra Modi (@narendramodi) June 7, 2021