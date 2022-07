Usa, sparatoria al centro commerciale in Indiana: 4 morti (tra cui il killer) e 2 feriti

Ancora sparatoria e morte negli Usa: è di 4 morti e 2 feriti il bilancio dell'attacco con arma da fuoco avvenuto ieri sera in un centro commerciale di Greenwood, in Indiana: lo riportano le autorità secondo quanto riferito dai media, tra cui il New York Times. Tra le vittime, anche l'assalitore, che sarebbe stato colpito da un cittadino armato.

Le autorità non hanno indicato alcun movente né identificato il tiratore, definito come un «maschio adulto». Il centro commerciale è stato evacuato. I controlli degli artificieri su un pacco sospetto trovato in uno dei bagni hanno dato esito negativo.