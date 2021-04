Usa, sparatoria in un deposito FedEx vicino l'aeroporto: almeno 8 morti, suicida l'aggressore

Sparatoria in un deposito della FedEx, vicino all'aeroporto internazionale di Indianapolis: lo hanno reso noto le autorità Usa. L'autore della sparatoria avvenuta poco dopo le 23:00, si è suicidato: lo riporta il quotidiano Indianapolis Star, che cita la polizia. Almeno otto persone sono morte in seguito alla sparatoria: lo ha reso noto la polizia, secondo quanto riporta il New York Times.

APPROFONDIMENTI USA Sparatoria a Frederick, in Maryland. La polizia: «Due vittime e... USA Stati Uniti, quattro morti in una sparatoria in California: fra le... LA TRAGEDIA Sparatoria a New Orleans: ucciso un bimbo di nove anni, altri due...

⚠️🇺🇸#URGENT: Reports of several people shot at Indianapolis FedEx facility#Indianapolis l #IN

Police & EMS personnel are responding to a FedEx facility where reports say 8 people have been shot. The shooter has not been detained and may still be shooting.

More details shortly! pic.twitter.com/UzJwc8P8I1

— Intel Point ALERTS (@IntelPointAlert) April 16, 2021