Indonesia, strage di bambini in gita scolastica: 11 morti annegati nel fiume

Undici ragazzini di una scuola media sono annegati in un fiume in Indonesia, durante una gita scolastica. Altri 10 sono stati tratti in salvo. Lo riportano alcuni media internazionali. A quanto riferito dai soccorritori 150 studenti di una scuola islamica stavano partecipando alla pulizia del fiume quando 21 di loro sono caduti in acqua. Si tenevano per mano e il primo della fila ha messo un piede in fallo. Altri 10 sono stati tratti in salvo, mentre sono ancora in atto le ricerche dei corpi nel fiume Cileueur, nella provincia di Giava Occidentale.

«Il tempo era buono e non si sono verificate inondazioni improvvise», ha affermato Deden Ridwansyah, capo dell'ufficio di ricerca e salvataggio di Bandung. «Quei bambini annegati si tenevano per mano. Uno di loro è scivolato e gli altri lo hanno seguito».

I residenti e una squadra di soccorso sono riusciti a salvare 10 degli studenti, che sono stati inviati in un vicino ospedale. Tutte le vittime sono state trovate. Apparentemente gli studenti non indossavano dispositivi di galleggiamento. Alcuni rapporti hanno affermato che stavano cercando di attraversare il fiume, che è popolare per il rafting, quando sono caduti. I soccorritori hanno usato grandi zattere gonfiabili arancioni per cercare le vittime. frane e inondazioni improvvise in Indonesia, dove milioni di persone vivono in zone montuose o vicino a pianure alluvionali. Il trekking fluviale è vietato a bambini e ragazzi durante la stagione delle piogge, che inizia a fine novembre.

Secondo altri testimoni i ragazzi stavano cercando di attraversare il fiume, quando sarebbero stati trascinati dalla corrente.