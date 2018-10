Indonesia, nuovo terremoto di 6.3. Le vittime arrivano a 1.200, trovati i corpi di 34 studenti di teologia

Indonesia continua a tremare. Una scossa di terremoto di magnotudo 6.3 è stata registrata alle 7:59 ora locale (l'1:59 in Italia) nelle acque al largo dell'isola di Sumba. Intanto sale di ora in ora il bilancio delle vittime del sisma di venerdì, arrivate a 1.200. I soccorritori hanno trovato i cadaveri di 34 studenti di teologia sotto le macerie di una chiesa distrutta.



Martedì 2 Ottobre 2018, 07:27 - Ultimo aggiornamento: 02-10-2018 07:47

Secondo quanto riferito dalla Croce rossa, le vittime sono tra gli 86 studenti di un ritiro nella Chiesa di Jonooge, nel distretto di Sigi, finora date per disperse. Per ora non si hanno notizie degli altri 52 studenti.Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio geologico statunitense Usgs, il sisma di oggi ha avuto ipocentro a circa 15 km di profondità ed epicentro 30 km a sud di Nggongi. Non si hanno la momento segnalazioni di danni a persone o cose, né è stata emessa alcuna allerta tsunami. Sull'altra isola indonesiana di Sulawesi si contano ancora le vittime, arrivate al momento ad almeno 1.200.