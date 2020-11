I parenti di Glorimar López García, un'infermiera messicana che è stata rapita presumibilmente dalla sua abitazione il 29 ottobre scorso, chiedono a gran voce notizie sulla sua sorte. L'evento si è verificato a Misiones de Mazatlán, nello stato di Sinaloa, Messico. Nelle prime ore del mattino di quel giorno, la 26enne è stata apparentemente prelevata contro il suo volere dalla sua casa.

Nel fascicolo riguardante le sue ricerche, l'ufficio del procuratore generale di Sinaloa ha avvertito che l'integrità della giovane donna «è a rischio» e che potrebbe essere stata vittima di un crimine commissionato. Le autorità hanno chiesto alla popolazione di fornire qualsiasi tipo di informazione sull'infermiera all'agenzia specializzata in sequestri.

López è madre di tre bambine, 6 anni, 2 anni e 11 mesi, come denunciato dalla sorella Lorenia attraverso i social network. Inoltre, è infermiera presso la clinica dell'Istituto messicano di sicurezza sociale di Mazatlán, che attualmente si occupa dei pazienti malati di Covid-19. Secondo la sorella, la giovane donna «è stata scelta a settembre per le sue eccellenti capacità per aiutare i pazienti in questi mesi di pandemia».

«Se un tuo amico, parente o conoscente è stato ricoverato, forse è stata lei a prendersi cura di lui e ti assicuro che è stato fatto con tanto amore, aiutala a tornare a casa, per favore», ha scritto la sorella dell'infermiera su Facebook.

In un'altra pubblicazione, la Lorenia ha condiviso un messaggio di sua madre: «Spero che questo post raggiunga le persone che hanno mia figlia. Voglio dire e chiedere loro con il cuore in mano di restituirmela per favore. Deve crescere tre bambine che sono la sua vita, ha due genitori e fratelli che sono disperati per questa situazione».



