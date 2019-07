Influencer trovata morta a pochi giorni dal compleanno: «Sgozzata, il corpo in una valigia»

influencer, Influencer 24enne trovata morta: «Il corpo chiuso in una valigia . La giovane donna aveva la gola tagliata». Il corpo senza vita di una giovane Ekaterina Karaglanova , è stato trovato in una





Moskovsky Komsomolets, la ragazza, che aveva oltre 85.000 follower su si era allarmata perché non riusciva a contattare la giovane da alcuni giorni. Secondo il quotidiano, la ragazza, che aveva oltre 85.000 follower su Instagram , aveva 24 anni, studiava medicina e aveva da poco iniziato una nuova relazione.

Programmava di andare in Olanda per festeggiare il compleanno, oggi avrebbe infatti compiuto 25 anni. Secondo i media, gli investigatori non escludono che il movente dell'assassinio sia di tipo sentimentale. Il cadavere della ragazza è stato trovato venerdì.

Martedì 30 Luglio 2019, 15:08 - Ultimo aggiornamento: 30-07-2019 16:20

