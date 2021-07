Influencer scatta un selfie sul bordo di una cascata ma scivola e muore: Sofia aveva 32 anni

Un'influencer ed esploratrice, note per le sue escursioni spericolate, è morta mentre si scattava un selfie sul bordo di una cascata. Sofia Cheung, 32 anni, è scivolata ed è morta nel punto panoramico di Hong Kong durante lo scorso fine settimana. La 32enne, che usava attivamente i social, in precedenza aveva condiviso molte immagini di se stessa sui bordi delle scogliere e sulle cime delle montagne che si affacciano sui ripidi pendii sottostanti.

A social media star dies after falling off a waterfall while trying to take a selfie to share with her 6,000 Instagram followers.

Sofia Cheung, 32, fell 16 ft to her death into the Tsing Dai stream near Yuen Long, Hong Kong on Saturday.

